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ضبط مخللات وزيتوناً فاسداً و«بسكويت» منتهي الصلاحية في ريف دمشق

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معملاً لإنتاج الكونسروة في قرحتا وبداخله كمية 5100 كغ من المخللات والزيتون موضوعة ضمن براميل بلاستيكية وكلها تظهر عليها علامات الفساد من العفن والرائحة الكريهة بقصد استخدامها في الإنتاج.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي سالم أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وحجز الكمية المضبوطة من المواد وأحيل الضبط إلى القضاء المختص.

وأشار سالم إلى أن المديرية ضبطت في القزاز مستودعاً للمواد الغذائية وبداخله كمية 175 صندوق بسكويت زنة الواحد 5 كغ، كلها منتهي الصلاحية.

ولفت إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وحجزت الكمية المضبوطة من المواد وأغلق المستودع بالشمع الأحمر وأحيل الضبط إلى القضاء المختص.