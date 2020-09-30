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ضبط كازية “شفطت” الاف الليترات من مخزون المحروقات لبيعها بالسوق السوداء

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، محطة محروقات عز الدين بالريف الشمالي، تصرف المسؤول عنها بكمية 4 آلاف ليتر مازوت و 3 آلاف ليتر بنزين، من احتياطي المحطة بشكل غير مشروع.

وقال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص: “ضبطت إحدى دوريات المديرية محطة محروقات عز الدين في الريف الشمالي قام المسؤول عنها، بالتصرف بكمية ٤٠٠٠ ليتر مازوت و٣٠٠٠ ليتر بنزين، من احتياطي المحطة، من المادتين المذكورتين بشكل غير مشروع”.

 وأضاف المصدر: “تم تنظيم المخالف الضبط التمويني اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً”.

وكان ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة محطة محروقات العبيد على طريق تلبيسة قام المسؤول عنها بالتصرف بكامل كمية احتياطي المحطة م والبالغة 30 ألف ليتر مازوت و 5 آلاف ليتر بنزين البنزين بشكل غير مشروع.