ضبط طن و200 كيلو غرام من النحاس المعدة للتهـريب

كشف مصدر مسؤول في الضابطة الجمركية، عن ضبط طن و200 كيلو غرام من النحاس، يرجح أنها مسروقة من القطاع العام، حيث أكد المصدر ضبط هذه الكمية في سيارة ضمن مخبأ سري في مدينة حمص، التي تعدّ من المناطق التي يكثر فيها نشاط المهربين، لكونها منطقة حدودية مع لبنان، مشيراً إلى أن هذه العملية، التي جاءت بعد متابعة حثيثة من الضابطة الجمركية في حمص ليست الأولى من نوعها، على اعتبار أن مادة النحاس تعدّ من المعادن الثمينة بشكل يدفع المهربين إلى المتاجرة بها وتهريبها إلى الدول المجاورة.