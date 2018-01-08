ضبط طن و200 كيلو غرام من النحاس المعدة للتهـريب
كشف مصدر مسؤول في الضابطة الجمركية، عن ضبط طن و200 كيلو غرام من النحاس، يرجح أنها مسروقة من القطاع العام، حيث أكد المصدر ضبط هذه الكمية في سيارة ضمن مخبأ سري في مدينة حمص، التي تعدّ من المناطق التي يكثر فيها نشاط المهربين، لكونها منطقة حدودية مع لبنان، مشيراً إلى أن هذه العملية، التي جاءت بعد متابعة حثيثة من الضابطة الجمركية في حمص ليست الأولى من نوعها، على اعتبار أن مادة النحاس تعدّ من المعادن الثمينة بشكل يدفع المهربين إلى المتاجرة بها وتهريبها إلى الدول المجاورة.
ولفت إلى أن غرامة ضبط هذه الكمية من النحاس تتجاوز 25 مليون ليرة، وتالياً تعد من القضايا الجمركية النوعية التي تستوجب مكافأة عناصر الضابطة على مقدرتهم على ضبط هذه العملية، ولاسيما أن كمية النحاس كانت مخبأة في بطن السيارة بشكل يصعب اكتشافها لولا حيطة العناصر.
المصدر: تشرين
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