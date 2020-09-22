صياد لبناني يعثر على جثمان لاجئ سوري في البحر

كشفت مصادرٌ إعلامية أنّ صياداً لبنانياً، عثر صباح الأحد 20/9/2020 على جثمان اللاجئ السوري، “م.ع” طافيا على سطح الماء قبالة “الصرفند.”



المصادر ذكرت، أنّ الضحية، كان من بين 25 سورياً استقلوا قارباً منذ قرابة عشرة أيام، في محاولة منهم الوصول إلى جزيرة قبرص، حيث كانوا ينوون الدخول إلى الجزيرة بطريقةٍ غير شرعية، مما اضطرهم إلى الركوب في القارب المذكور.



وأضافت المصادر بأنّ سفينة تابعة لقوة “اليونيفيل البحرية” حددتْ صباح يوم الثلاثاء الماضي مكان القارب الذي كان خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ويحمل على متنه 37 شخصاً، بينهم 25 لاجئا سوريا، وعملت على إنقاذ المسافرين على متنه.



الصياد اللبناني الذي عثر على الجثمان انتشله من قبالة ‏أوتيل “المونس”، وذكر أنّه وجد مع الضحية 600 دولار، وسبحة، وهاتف جوال كانت في حوزة الغريق الشاب.



يذكر أن “م.ع” هو الضحية السورية الثانية لـ”قارب الموت”، وكانت اللاجئة السورية “نوفا أحمد عيسى” من مواليد منطقة “تلكلخ” فارقت الحياة بسبب العطش، بعد نفاذ الماء والطعام داخل قارب الموت الذي كان يقلهم من لبنان إلى قبرص .