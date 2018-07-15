صناعة دير الزور ترخص 24 منشأة برأسمال 207 مليارات ليرة

رخصت مديرية صناعة دير الزور خلال النصف الأول من العام الحالي 24 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية برأسمال يبلغ أكثر من 207 مليارات ليرة سورية تشغل نحو 1750 عاملا.

وأوضح مدير صناعة دير الزور مروان العلي أنه منذ تحرير دير الزور من الإرهاب وخلال الأشهر الأخيرة سجلت الحركة الصناعية في المحافظة نشاطا ملحوظا ولافتا مع تقدم العديد من المستثمرين للحصول على قرارات التراخيص.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة ومحافظة دير الزور حريصتان على تذليل كل العقبات أمام الصناعيين والحرفيين لإقامة منشآتهم وبدء دوران عجلة الإنتاج في المحافظة منوها بالتسهيلات التي تقدمها المحافظة للصناعيين من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستكمال إقلاع المنشآت الصناعية.

وكشف مدير الصناعة عن قرار ترخيص منشأة لصناعة الإسمنت الأسود بكل أنواعه برأسمال 200 مليار ليرة وتشغيل 1500 عامل إذ يمكن أن تسهم في سد احتياجات إعادة البناء والإعمار في دير الزور والمنطقة الشرقية.

وأشار إلى صدور قرار آخر لمنشأة مطحنة حبوب آلية بطاقة انتاج 400 طن دقيق يوميا وبرأسمال 6 مليارات ليرة سورية تسد جزءا من احتياجات المحافظة إلى جانب منشأة لصناعة المجبول الإسمنتي وعناصر الأبنية مسبقة الصنع برأسمال قدره 350 مليون ليرة إلى جانب 20 منشأة صناعية أخرى توزعت بين الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية.

وذكر العلي أن المحافظة تعمل على تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات اللازمة لضمان عودة الصناعيين إلى منشآتهم ودخول صناعيين جدد للاستثمار مؤكدا استعداد مديرية الصناعة لتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة للصناعيين وإنجاز معاملاتهم بأقل زمن ممكن وتقديم المشورة اللازمة.

سانا