صرف منحة بدل التعطل للدفعة الرابعة اعتباراً من اليوم

بيّن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أن صرف منحة بدل التعطل يبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين السابع من الشهر الحالي، للذين استحقوا المنحة وطلب من المستفيدين في محافظتي دمشق وريف دمشق مراجعة فرع الصندوق في منطقة برزة حاميش وفق الآلية التي تم تحديدها لصرف المنحة للمستفيدين ووفق قوائم الأسماء الصادرة .



وأوضح الصندوق أنّ صرف المنحة يوم غد لأرقام المستفيدين من 1300 حتى 1400 ، ويوم الثلاثاء للأرقام من 1401 حتى 1500، ويوم الأربعاء للأرقام من 1501 حتى 1600، ويوم الخميس للأرقام من 1601 حتى 1700، مصطحبين الأوراق الثبوتية وهي الهوية الشخصية وصورة عنها وورقة إثبات مهنة وورقة غير موظف ولا يقبل طلب أي مستفيد بعد الساعة الواحدة موضحاً أنّ الأولوية للمستفيدين الذين قدموا المركز قبل الساعة الواحدة ظهراً.



كما أكد على ضرورة التعاون والالتزام بالدور والتباعد المكاني وعدم الازدحام، حيث لن يسمح بالدخول لمن لا يرتدي كمامة، والتدقيق قي القوائم وفي حال أي خطأ في البيانات الواردة يدرج مع الأوراق السابقة كتاب تصحيح من مصدر البيانات.



يذكر أن هذه الأسماء المستحقة للحصول على منحة بدل التعطل تأتي ضمن الجزء الرابع من الأسماء المستحقة في الدفعة الرابعة حيث بلغ عدد المستفيدين الصادرة أسماؤهم 800 مستفيد في دمشق وريفها ممن حققوا شروط استحقاق المنحة. على أن يتم البدء بالجزء الخامس في الأسبوع الذي يليه، ولن يقبل أي طلب في غير موعده، كما تم تحديد يوم الأحد للمراجعين ممن لهم مشاكل في دفعات سابقة.



ويتم منح كل من الأسماء التي تضمنتها القوائم بدل التعطل عن العمل مبلغ مالي و قدره 100 ألف ليرة سورية لمرة واحدة وعلى مسؤولية المستفيد وتعهده بأنه غير عامل في الدولة وفي قطاع خاص آخر لم يتعطل ولا يعمل لحسابه وأنه ليس صاحب منشأة أو رب عمل.