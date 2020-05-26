صدور قوائم اسمية جديدة لتعيين ذوي الشهداء العسكريين «الزوجة والأبناء»

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوى الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء” في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف ذوي الشهداء المستوفين للشروط ، ووصل عدد العقود المصدرة لهذه الدفعة / ٩٩ / طلباً من الزوجات والأبناء



وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم فرز الطلبات إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة، وبذلك يصبح إجمالي عدد صكوك التعيين المصدرة منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع من عام 2017 حتى الآن / ٤٢١٩ / صك تعيين.



سيتم نشر الأسماء الجديدة وفق توزعها على الوزارات تباعاً على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك اليوم اعتباراً من الساعة 11 صباحاً.