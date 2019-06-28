صدور الدفعة السابعة من اسماء برنامج تمكين المسرحين وصرفها خلال 10 أيام ..

صدرت الدفعة السابعة المتضمنة أسماء المسرحين من مختلف المحافظات، ممن تقدموا بطلبات للاستفادة من برنامج تمكين المسرحين من الخدمة وفق الشروط المحددة لهذه الاستفادة.



مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي، أوضح أن الدفعة السابعة تضم (1032) أسماً، وأرسلت الأسماء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل إعداد أمر الصرف اللازم وتحويل المبالغ لماليات المحافظات وسيتم صرفها خلال عشرة أيام.



ولفت العرنجي إلى أنه تم إرسال أسماء الدفعة الثامنة من المسرحين للتدقيق لدى الجهات المالية المعنية، حيث يصل عددهم إلى ما يقارب (2434) من المسرحين المقبولة طلباتهم للتقدم لبرنامج تمكين المسرحين.