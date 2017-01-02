صدامات في بولندا غداة مقتل شاب بأيدي اربعة مهاجرين

دارت صدامات الاحد بين الشرطة البولندية والمئات من سكان مدينة ايلك (شمال شرق) كانوا يحتجون بعنف على مقتل شاب بولندي طعنا بسكين خلال شجار اندلع ليلة رأس السنة بينه وبين اربعة مهاجرين عرب اعتقلتهم السلطات.

وقالت اغاتا كوليكوفسكا المتحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس “لقد اعتقلنا اربعة اجانب اثر جريمة قتل وقعت ليل” السبت الاحد.

ورفضت المتحدثة الكشف عن جنسيات الموقوفين لكن وكالة الانباء البولندية اكدت انهم من تونس والجزائر والمغرب ويعملون في مطعم كباب في المدينة.



وبحسب وسائل اعلام محلية فان الضحية عمد اثناء احتفاله بحلول رأس السنة بإلقاء احدى المفرقعات باتجاه المطعم مما اثار حفيظة العمال العرب الذين تشاجروا معه،وخلال الشجار اصيب الشاب البالغ 21 عاما بطعنتي سكين مما ادى الى مقتله.

المصدر: الوكالة الفرنسية