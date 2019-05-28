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شهيد و جريح في عدوان إسرائيلي على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة

أعلن مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي اعتدى مساء اليوم 27 أيار على أحد المواقع العسكرية بريف القنيطرة ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة أحد المقاتلين بجروح.


وقال المصدر لـ سانا: إنه “في تمام الساعة 21,10 دقائق من مساء اليوم قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة وقد أسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجروح”.

وذكر مراسل سانا في وقت سابق أن العدو الإسرائيلي اعتدى مساء اليوم بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة أسفر عن جرحى.