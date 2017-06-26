شهداء وجرحى باعتداء إسرائيلي على فوج الجولان بالقنيطرة

كشف مصدر عن سقوط شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف فوج الجولان التابع للدفاع الوطني في القنيطرة.



وبحسب المصدر فقد استهدف الجيش الإسرائيلي الساعة السادسة من صباح الإثنين بصاروخ مفرزة الجسر وهي نقطة حررها فوج الجولان من سيطرة المسلحين أمس الأحد.



وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن شهيدين و3 جرحى من قوات فوج الجولان.

ولليوم الثالث على التوالي تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط قذائف من الجانب السوري على القسم المحتل من الجولان.



وعقب سقوط القذائف تحدث الإعلام الإسرائيلي عن قيام دبابة إسرائيلية بقصف مواقع سورية شمال الجولان، ونقلت أيضاً عن الجيش الإسرائيي طلبه من المزارعين إخلاء المنطقة بعد سقوط قذيفة في عمق الجولان وليس قرب السياج كما حصل في اليومين الماضيين.



ولاحقاً أعلن جيش الاحتلال بعد عمليات تمشيط أنّ رصاصات رشاش أصابت قاعدة القوات الدولية في منطقة زيڤانيت في محاذاة الجدار الأمني شمال الجولان.



ونقلت القناة العاشرة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم تفعيل منظومات الإنذار ولم يُعثر على معطيات تؤكد سقوط قذائف، وأن الجيش يواصل أعمال البحث والتمشيط، بعد أن وردت أنباء عن سقوط قذيفة تستند على السمع فقط.



وأمس الأحد تحدث بيان للجيش الإسرائيلي عن استهدافه موقعي مدفعية وشاحنة محملة بالذخائر تابعة للجيش السوري، بعد أقلّ من 24 ساعة على غارات لسلاح الجو الإسرائيلي السبت استهدفت دبابتين للجيش السوري في القنيطرة بعد سقوطط قذائف على الجولان السوري المحتل.

كما إنّ هجوماً لجبهة النصرة تزامن مع غارة جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحدى النقاط في القسم المحرر من الجولان.



المصدر: الميادين نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية