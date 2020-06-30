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سي إن إن : ترامب شتم ميركيل وقال إنها غبية ووصف تيريزا ماي بالحمقاء!

نشرت CNN مجموعة شروح لمكالمات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعماء عالميين وأشارت إلى أنه لطالما كان يهاجم النساء منهم بحسب معلومات استقتها الشبكة الأمريكية من مصادر مطلعة.

وقالت CNN إن ترامب قال لميركل خلال مكالمة إنها "غبية" لأنها خاضعة للنفوذ الروسي.. كما وصف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة بأنها "حمقاء" لأسلوب تعاملها مع البريكسيت.

واعتبر مسؤولون نقلت عنهم الشبكة أن أسلوب ترامب في التعامل مع ميركل وماي كان فيه بعض السادية.

وذكر التقرير أن بعض رؤساء الدول أيضا لم يسلموا من هجوم ترامب ومحاولاته للاستهزاء بهم ومن بينهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو .

وذكر التقرير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أكثر المتصلين بترامب (مرتان في الأسبوع) وكان يتصل به مباشرة بناء على تعليمات الرئيس الأمريكي.

كما ذكر التقرير المكالمات بين ترامب وبوتين وقال إن الرئيس الأمريكي أخبر بوتين عزمه سحب القوات من أفغانستان دون أن يتطرق لأنباء عن "المكافآت الروسية المزعومة لمسلحي طالبان".

 

 


المصدر: سي ان ان