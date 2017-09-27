سلاح الجو الروسي يقضي على 37 من إرهابيي النصرة بينهم 5 متزعمين بريف إدلب
أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 37 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بينهم 5 متزعمين في ضربة جوية على أحد مقراتهم بريف إدلب الجنوبي وذلك في اطار مشاركة روسيا الاتحادية بالحرب على الارهاب الدولي بناء على طلب من الحكومة السورية.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في بيان أنه “بناء على معلومات دقيقة نفذ الطيران الحربي الروسي ضربة جوية ضد موقع محصن لتنظيم جبهة النصرة الارهابي أثناء اجتماع لقادة ميدانيين فيه بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن القضاء على 37 إرهابيا بينهم 5 قادة ميدانيين”.
وبين كوناشينكوف أن الإرهابيين المتزعمين القتلى هم أبو سلمان السعودي رئيس القطاع الجنوبي لمحافظة إدلب وأبو عباس علاء الدين أمير بيت المال وأبو الحسن مستشار ما يسمى وزير الحرب الارهابي أبو محمد الجولاني ووليد المصطفى مساعد الإرهابي عبد الله المحيسني والقاضي الشرعي المدعو أبو مجاهد.
وأشار كوناشينكوف إلى أن الضربة الجوية أسفرت أيضا عن “تدمير مستودع للذخيرة والمتفجرات و6 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة”.
وأوضح كوناشينكوف أنه بعد الهجوم الذي نفذته مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في ال 18 من الشهر الجاري على موقع للشرطة العسكرية الروسية في ريف حماة الشمالي بدأت وزارة الدفاع عبر نظام الاستطلاع متعدد المستويات البحث عن الإرهابيين قادة الهجوم وبعد الحصول على معلومات دقيقة عن مكان وجودهم في أحد مقراتهم جنوب إدلب تم التعامل معهم بضربة من سلاح الجو الروسي.
ودمرت قاذفات استراتيجية من طراز “تو 95 ام اس” أمس مراكز قيادة وتجمعات ومواقع لتجمع العتاد ومستودعات للذخائر لتنظيمي جبهة النصرة و”داعش” في محافظتي إدلب ودير الزور.
المصدر: سانا
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