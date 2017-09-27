سلاح الجو الروسي يقضي على 37 من إرهابيي النصرة بينهم 5 متزعمين بريف إدلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 37 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بينهم 5 متزعمين في ضربة جوية على أحد مقراتهم بريف إدلب الجنوبي وذلك في اطار مشاركة روسيا الاتحادية بالحرب على الارهاب الدولي بناء على طلب من الحكومة السورية.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في بيان أنه “بناء على معلومات دقيقة نفذ الطيران الحربي الروسي ضربة جوية ضد موقع محصن لتنظيم جبهة النصرة الارهابي أثناء اجتماع لقادة ميدانيين فيه بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن القضاء على 37 إرهابيا بينهم 5 قادة ميدانيين”.