سقوط 6 ضحايا بين نازحي مخيمات الحسكة بنيران ميليشيا "قسد"

سقط ثلاثة نازحين، بينهم طفل، وأصيب أكثر من أربعة آخرين في مخيم العريشة "جنوبي مدينة الحسكة 25 كم" الواقع تحت سيطرة "قسد".



وأفادت مصادر إعلامية "معارضة" أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من أربعة آخرين نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل أحد عناصر ميلشيا "قسد" داخل مخيم "العريشة" جنوبي مدينة الحسكة.



وأوضحت المصادر أنه أثناء توزيع مادة الثلج "البوظ" على النازحين المقيمين داخل مخيم العريشة ولتفريق جموعهم أطلق احد مسلحي "قسد" النار عليهم، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من النازحين.



وبحسب المصادر في المخيم أن من بين الشهداء الثلاثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، حيث أصيب بطلق بالرأس.



وأضافت المصادر أن المخيم والقرى المحيطة به، تشهد حالة من التوتر الشديد، حيث هاجم مجموعة من النازحين مقر ميلشيات "الأسايش" الكردية داخل المخيم، حيث طلبت الأخيرة مؤازرة كبيرة من بلدة الهول لوقف احتجاجات الأهالي و النازحين على الحادثة.



يشار إلى أن المخيم شهد حالة مماثلة، يوم أمس الثلاثاء، على خلفية مشاجرة حدثت داخله ما أدى إلى سقوط 3 نازحين بنيران عناصر ميليشيا قسد.



وتشهد مدينة الشدادي وقراها المحيطة "جنوبي الحسكة 60 كم" حالة من التوتر والاستنفار مع نشر عدد كبير من الحواجز الثابتة و المتحركة من قبل ميليشيا "قسد" على خلفية خروج المظاهرات والاحتجاجات في بلدة مركدة وقرى الشمساني والحصين.



الحسكة - الوطن أون لاين