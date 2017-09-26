سفير سوري: الحكومة تسيطر على أغلبية حقول النفط في سوريا

أعلن السفير السوري في الصين، عماد مصطفى، أن الحكومة السورية قد تسيطر على جميع حقول النفط في سوريا خلال نهاية الشهر المقبل.

وقال السفير السوري عماد مصطفى لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، أن الجيش السوري استطاع السيطرة على معظم حقول النفط الرئيسية في البلاد خلال الفترة القريبة الماضية”. وأضاف مصطفى: “سنسعى من خلال همة الجيش السوري من إعادة السيطرة على كل حقول النفط المحتلة”.