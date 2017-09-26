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سفير سوري: الحكومة تسيطر على أغلبية حقول النفط في سوريا

أعلن السفير السوري في الصين، عماد مصطفى، أن الحكومة السورية قد تسيطر على جميع حقول النفط في سوريا خلال نهاية الشهر المقبل.سفير سوري: الحكومة تسيطر على أغلبية حقول النفط في سوريا

وقال السفير السوري عماد مصطفى لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، أن الجيش السوري استطاع السيطرة على معظم حقول النفط الرئيسية في البلاد خلال الفترة القريبة الماضية”. وأضاف مصطفى: “سنسعى من خلال همة الجيش السوري من إعادة السيطرة على كل حقول النفط المحتلة”.

وأشار السفير السوري أن الحكومة السورية تسعى اليوم إلى توقيع وتطوير مشاريع لإعادة إعمار سوريا، وكانت بين أبرز المجالات التي تقوم سوريا بتوقيعها مع الدول المساهمة هي مشاريع إعمار مختلفة تبدأ بالبنية التحتية من كهرباء ومياه، وصولاً إلى الشوارع وكل ما يحتاجه المواطن في حياته العادية.

المصدر: سبوتنيك

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