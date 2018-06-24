سعد وإنجي... مسامرات على البلكونة!

في اليوم الثاني لزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى لبنان، انتشرت صباح اليوم على السوشال ميديا صور تجمعها برئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. وفيما تصدّر ميركل قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداماً على تويتر في لبنان، لم يوفّر اللبنانيون هذه الفرصة لإطلاق النكات كما جرت العادة.أعاد كثيرون على تويتر وفايسبوك نشر اللقطات التي تجمع الثنائي على إحدى شرفات السراي الحكومي (وسط بيروت)، مرفقين إيّاها بحوارات مفترضة بين ميركل والحريري، تصب غالبيتها في خانة السخرية من الأوضاع اللبنانية.



مثلاً، في أحد البوستات يسأل سعد: «شايفة الناس بوسط بيروت؟»، فترد أنجيلا: «لا»، فيما يسأل رئيس الحكومة المكلّف في بوست آخر: «شايفة القطار السريع يلّي ماشي هونيك»، فتجيب المستشارة «لا»، ليعود الحريري ويقول: «إيه عنّا مديرية خاصة فيه وموظفين ومدير عام». في تعليق آخر، يقول سعد: «هيدا اللي هونيك؟! احممم.. آآآآ.. لا مش جبل بالبحر... مكبّ زبالة».



ومن بين المنشورات التي انتشرت نذكر أيضاً: «سعد: إنجي شايفة هيدا الجبل لهونيك؟ ــ أنجيلا: إيه سعد شو مفكرني بلا نظر! ــ سعد: إه هيدا مكب برج حمود...»، إضافة إلى: «ميركل: انتم في لبنان كيف بتسرقوا من الخزينة؟ الحريري: شايفة هيدا النفق النظيف اللي مضوي هونيك؟ ميركل: لا... الحريري: إيه هيدا كلّفنا ٨ مليون $ لننضفو ونضوي».

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