الطائرات العراقية تقتل 45 داعشياً بينهم قياديون في ضربة جوية داخل سورية
أميركا دمّرت الرقة.. فمن سيعيد بناءها ؟
وحدات من الجيش تقضي على العديد من الإرهابيين وتواصل تقدمها في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي
الدفاع الروسية :فرنسا وبريطانيا تحاولان خداع الرأي العام بشأن استخدام الاسلحة الكيميائية
وحدات الجيش تواصل تقدمها في البادية السورية وتكبد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة
الجنوب السوري: خيارا الاتفاق والمواجهة العسكرية
الجعفري: الاستعمار جريمة.. سورية تؤكد تأييدها لحقوق الأرجنتين في جزر المالفيناس
البنتاغون ينشر 19 قاعدة عسكرية في سوريا
الجنوب السوري: معركة تحديد المصير
ثلاثة شهداء وجريحان جراء اعتداءات للتنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية على مدينة السويداء
الجيش يقضي على مجموعة من إرهابيي “داعش” في عمق بادية السخنة
الجيش يطهر بادية ريف حمص بالكامل من “داعش”
معركة كسر العضم في درعا: دمشق ماضية في حربها ضد واشنطن وتل أبيب
الخبير العسكري فان كوين لفصائل درعا: ويحكم مما ينتظركم !!
الجنوب السوري: تحركات محدودة تمهيداً للهجوم الواسع

سعد وإنجي... مسامرات على البلكونة!

في اليوم الثاني لزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى لبنان، انتشرت صباح اليوم على السوشال ميديا صور تجمعها برئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. وفيما تصدّر ميركل قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداماً على تويتر في لبنان، لم يوفّر اللبنانيون هذه الفرصة لإطلاق النكات كما جرت العادة.أعاد كثيرون على تويتر وفايسبوك نشر اللقطات التي تجمع الثنائي على إحدى شرفات السراي الحكومي (وسط بيروت)، مرفقين إيّاها بحوارات مفترضة بين ميركل والحريري، تصب غالبيتها في خانة السخرية من الأوضاع اللبنانية. 

مثلاً، في أحد البوستات يسأل سعد: «شايفة الناس بوسط بيروت؟»، فترد أنجيلا: «لا»، فيما يسأل رئيس الحكومة المكلّف في بوست آخر: «شايفة القطار السريع يلّي ماشي هونيك»، فتجيب المستشارة «لا»، ليعود الحريري ويقول: «إيه عنّا مديرية خاصة فيه وموظفين ومدير عام». في تعليق آخر، يقول سعد: «هيدا اللي هونيك؟! احممم.. آآآآ.. لا مش جبل بالبحر... مكبّ زبالة».

ومن بين المنشورات التي انتشرت نذكر أيضاً: «سعد: إنجي شايفة هيدا الجبل لهونيك؟ ــ أنجيلا: إيه سعد شو مفكرني بلا نظر! ــ سعد: إه هيدا مكب برج حمود...»، إضافة إلى: «ميركل: انتم في لبنان كيف بتسرقوا من الخزينة؟ الحريري: شايفة هيدا النفق النظيف اللي مضوي هونيك؟ ميركل: لا... الحريري: إيه هيدا كلّفنا ٨ مليون $ لننضفو ونضوي».

 

الأخبار

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.