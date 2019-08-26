زيادة فرص العمل لعدد من مديريات التربية

وافق وزير التربية عماد موفق العزب على زيادة عدد الشواغر في الاختبار المعلن ‏عنه لدى هذه المديريات، ليصبح العدد المخصص لدى كل من: مديرية التربية في ‏محافظة اللاذقية للفئة الرابعة /1200/ بدلاً من/200/، ومديرية التربية في محافظة ‏طرطوس للفئة الرابعة /150/ بدلاً من /80/، وللفئة الخامسة /175/ بدلاً من ‌‏/80/، ومديرية التربية في محافظة حماه للفئة الرابعة /9/ بدلاً من /4/، وللفئة ‏الخامسة /460/ بدلاً من /360/ .‏



ويأتي ذلك بهدف تعيين المتقدمين من ذوي الشهداء ومن في حكمهم والمصابين ‏والجرحى والعسكريين المسرحين كافة والحالات الإنسانية , المتقدمين للاختبارات ‏التي أعلنت عنها مديريات التربية في محافظات (اللاذقية – طرطوس – حماه)



الوطن