زيادة فرص العمل لعدد من مديريات التربية
وافق وزير التربية عماد موفق العزب على زيادة عدد الشواغر في الاختبار المعلن عنه لدى هذه المديريات، ليصبح العدد المخصص لدى كل من: مديرية التربية في محافظة اللاذقية للفئة الرابعة /1200/ بدلاً من/200/، ومديرية التربية في محافظة طرطوس للفئة الرابعة /150/ بدلاً من /80/، وللفئة الخامسة /175/ بدلاً من /80/، ومديرية التربية في محافظة حماه للفئة الرابعة /9/ بدلاً من /4/، وللفئة الخامسة /460/ بدلاً من /360/ .
ويأتي ذلك بهدف تعيين المتقدمين من ذوي الشهداء ومن في حكمهم والمصابين والجرحى والعسكريين المسرحين كافة والحالات الإنسانية , المتقدمين للاختبارات التي أعلنت عنها مديريات التربية في محافظات (اللاذقية – طرطوس – حماه)
الوطن