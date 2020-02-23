زراعة طرطوس تنفي ما يشاع عن وصول الجراد إلى المحافظة.. وزراعة اللاذقية تؤكد اتخاذ الاحتياطات

في إطار الاستعدادات التي أعلنت وزارة الزراعة القيام بها لمكافحة الجراد الصحراوي في حال وصوله إلى سورية، اتخذت مديريتي الزراعة في اللاذقية وطرطوس حزمة اجراءات وقائية تحسباً لوصول الجراد إلى الساحل.

في طرطوس، نفى مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس كل ما يشاع عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن وصول أسراب الجراد الصحراوي إلى المحافظة، مؤكداً أن ذلك كلام عار عن الصحة .



وأضاف يونس: إن مديرية زراعة طرطوس بكافة طواقمها من مهندسين وعمال وآليات في حالة استعداد كامل وهي جاهزة للتدخل عند الضرورة، موضحاً أنه تم التعميم لكوادر المديرية الرصد والتحري وذلك عبر الوحدات الإرشادية المنتشرة في مختلف مناطق ريف المحافظة.



وبيّن يونس أن الأجواء الباردة التي تسود مناطقنا الآن تحد من وصول أسراب الجراد ولكن هذا لا يمنع الاستعداد تفادياً لوصولها في فصل الربيع.



ودعا يونس الأهالي في حال مشاهدة أي أسراب أو تواجد للجراد في أي منطقة من مناطق المحافظة ضرورة الابلاغ الفوري على الأرقام التالية: 0933692177- 0999266529.



إلى اللاذقية، أوضح رئيس دائرة الوقاية في مديرية زراعة اللاذقية الدكتور إياد محمد أن مديرية الزراعة قامت بإحداث غرفة عمليات في دائرة الوقاية التابعة لها لتلقّي كافة المعلومات حول وصول الجراد بشكل يومي، كما تم تخصيص رقمين، هما: “0932827685 – 2237606″، وبإمكان أي مواطن الاتصال بغرفة العمليات من خلالهما للإبلاغ عن أية مشاهدة للجراد.



وأضاف محمد: كما تم تشكيل لجنة طوارئ وتسمية مناوب في كل وحدة إرشادية لتلقي المعلومات من المواطنين وللتواصل مع غرفة العمليات، ووضع كافة الآليات والمعدات اللازمة لعمليات المكافحة على أهبة الاستعداد لبدء عمليات المكافحة حين الحاجة، وتجهيز آلات ومعدات المكافحة، بالإضافة إلى تأمين 10 سيارات نوع (بيك آب) و20 جراراً و30 عاملاً لإنجاز الحملة وإعلام المزارعين والأهالي بضرورة الإبلاغ عن أية مشاهدة للجراد وإشراك كافة الفعاليات الموجودة ونشر المعلومات حول الجراد وأرقام غرفة العمليات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وختم محمد كلامه مبيناً أن الجراد هو من أخطر الآفات التي يمكن أن تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحياة البشرية على حد سواء لما له من تأثير خطر على الأمن الغذائي الوطني في حال غزا أي بلد ولم تكن هناك إجراءات مكافحة حيال ذلك.



يذكر أن الجراد الصحراوي يعد من أشد أنواع الجراد خطورة فهو يهدد الثروة الزراعية لأكثر من 61 دولة تمثل رقعة واسعة الارجاء من المغرب إلى الهند ومن سواحل البحر المتوسط إلى خط الاستواء.



وكانت، أعلنت وزارة الزراعة السورية تجهيز غرفة عمليات خاصة بمكافحة حشرة الجراد الصحراوي التي تهدد المنطقة في هذه الأوقات من العام، وتزويد المحافظات السورية بأدوات مكافحة ومبيدات.



يذكر أن سورية لم تتعرض لغزو أسراب جراد مؤثر على المزروعات والغطاء النباتي منذ عام 1964 حيث كانت المرة الأخيرة وقد منعت العام الماضي الظروف الجوية الباردة نسبيا والرياح الجراد الصحراوي من دخول الأراضي السورية.



باسل يوسف – (اللاذقية – طرطوس)