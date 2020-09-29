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ريف حلب.. مسلحو تركيا يعتقلون رجل وابنه ويستولون على محال تجارية

استمراراً للانتهاكات التي تمارسها المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي في المناطق التي تحتلها شمالي سورية، اعتقل مسلحون من هذه المجموعات مدني وابنه من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن المسلحين التابعون للاحتلال التركي اعتقلوا الرجل وابنه من قرية شيخ الحديد.

وفي السياق ذاته، استولى مسلحو المجموعات ذاتها على 4 محلات تجارية يملكها رجل من عفرين بعد إهانته، في قرية شيخ الحديد في ريف المدينة.

وتشهد مدينة عفرين كافة أشكال الانتهاكات والفلتان الأمني التي أودت بحياة المدنيين وألحقت الأضرار بممتلكاتهم.