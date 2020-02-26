ريف حلب .. قصف تركي يودي بحياة عائلة كاملة في منطقة عفرين

قضت عائلة كاملة جراء قصف صاروخي تركي استهدف قرية في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن قوات الاحتلال التركي قصفت فجر اليوم قرية عقيبة الواقعة بناحية شيراوا في ريف عفرين شمال غرب حلب، حيث سقط صاروخ على منزل ما أودى بحياة رجل وزوجته وطفليهما.



وقبل هذا الاستهداف بساعات، نفذت قوات الاحتلال التركي قصفاً مدفعياً استهدف قرى بينه وأقيبة ودير جمال وصوغانكة في ناحية شيراوا، وقرية ساموقة في ريف الشهباء، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.



وأضاف “المرصد” أن قوات الاحتلال التركي استهدفت أيضاً مطار منغ وقريتي مرعناز والمالكية حيث انتشار “الوحدات الكردية” في ريف حلب الشمالي.



يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي وبذريعة الحفاظ على أمنها القومي تستهدف باستمرار المناطق المدنية شمالي سورية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وتعمد إلى تهجيرهم من منازلهم بعد احتلال مدنهم بهدف إجراء عملية تغيير ديموغرافي، إلى جانب الانتهاكات بحق المدنيين الذين رفضوا ترك منازلهم.