ريف الرقة المحرر على موعد قريب مع عودة دوائر الحكومة والموظفين

أعلن مجلس الوزراء عن قراره بإعادة الدوائر الحكومية وتأمين عودة الموظفين إلى المناطق المحررة في ريف الرقة الجنوبي، إضافة إلى البدء بخطة تنموية للاستثمار الزراعي في هذه المناطق.



مجلس الوزراء كلف، في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة المهندس عماد خميس، وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة متطلبات الوحدات الإدارية في ريف الرقة المحرر، واستكمال الخدمات الأساسية فيه.



كما صادق المجلس على خطة وزارتي التربية والإدارة المحلية لإعادة تأهيل وترميم المدارس المتضررة من الإرهاب، حيث بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة خلال العامين 2018 و 2019 لترميم المدارس / 7ر3 / مليار ليرة سورية، ما ساهم بعودة الأهالي إلى كثير من المناطق واستقرارهم فيها.



المصدر : رئاسة مجلس الوزراء