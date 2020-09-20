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ريف الحسكة.. إصابة مدنيين مدافعين عن ممتلكاتهم برصاص مسلحي الاحتلال التركي

أصيب رجل وطفل بجروح جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحي المجموعات التابعة لقوات الاحتلال التركي في ريف الحسكة الشمالي.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأنه أصيب أمس السبت شاب وطفل، خلال شجار نشب بين سكان قرية علوك غربي في ريف رأس العين شمالي غربي الحسكة، مع مجموعة مسلحة من “المعتصم التركماني” التابع للاحتلال التركي أثناء محاولتهم السطو على بعض الممتلكات الخاصة.

وأضافت الوكالة أن سكان القرية تصدوا لمحاولة المسلحين الاعتداء على ممتلكاتهم ليتحول الشجار إلى إطلاق رصاص من قبل المسلحين على المدنيين العزل ما أدى لإصابة شاب بطلق ناري في البطن وطفل بطلق ناري في الساق.

يشار إلى أن المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي تعتدي باستمرار في المناطق التي تسيطر عليها، على ممتلكات المدنيين لسرقتها أو تخريبها، إلى جانب الانتهاكات الأخرى التي تمارسها بحقهم من قصف وخطف واعتقالات وغيرها.