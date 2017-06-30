روسيا تمدد عقوباتها ضد الدول الغربية حتى نهاية العام القادم

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوما بتمديد القيود الجوابية المفروضة على الدول الغربية ردا على عقوباتها ضد روسيا حتى نهاية العام القادم.



وجاء في المرسوم وفق ما نقلت وكالة نوفوستي أنه تم “تمديد العمل بالتدابير التي ينص عليها مرسوم الرئيس الروسي الصادر بتاريخ 6 آب من العام 2014 رقم 560 حول استخدام تدابير اقتصادية خاصة بهدف توفير أمن روسيا الاتحادية حتى 31 كانون الأول من العام 2018”.



وقرر مجلس الاتحاد الأوروبى أول أمس بشكل رسمى تمديد عقوباته الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى نهاية كانون الثانى المقبل.



يشار إلى أن الولايات المتحدة وعددا من الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا فى اذار عام 2014 للضغط عليها على خلفية مواقفها

من القضايا الدولية ودعوتها للالتزام بالقانون الدولى وبمبادئ الشرعية الدولية متذرعين بالازمة الاوكرانية حيث وصفت موسكو تلك العقوبات بالجائرة وردت عليها بعقوبات مماثلة الحقت بالدول الغربية خسائر بعشرات مليارات الدولارات.

وكالات