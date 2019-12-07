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روسيا تسقط طائرة أمريكية مسيّرة قرب طرابلس، وواشنطن تطالب بإرجاعها

قال الجيش الأمريكي، السبت 7 ديسمبر/كانون الأول، إنه يعتقد أن أنظمة دفاع جوية روسية أسقطت طائرة أمريكية مسيَّرة غير مسلحة فقدت الشهر الماضي قرب العاصمة الليبية.


وطالبت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا بإعادة حطام الطائرة الأمريكية المسيرة. الجيش الأمريكي أوضح أن الدفاعات الجوية كان يديرها متعاقدون روس في ليبيا، أو مقاتلون بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.


وقال الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت «لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية مسيرة عندما أطلق النار عليها».