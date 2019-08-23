روحاني : الولايات المتحدة ستكون أول الهاربين من المنطقة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، فشل كافة المخططات الأمريكية الإقليمية المعادية لبلاده، مبينا أن أمريكا ستكون أول من سيهرب من المنطقة عند حدوث الخطر.



روحاني أشار في كلمة له أمس الخميس، خلال مراسم إزاحة الستار عن المنظومة الصاروخية الإيرانية للدفاع الجوي "باور 373"، إلى مرور عام من الحظر القاسي المفروض من قبل الأعداء على إيؤان ، وأكد قائلا: إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي يعنى نكث العهد وانتهاك القوانين الدولية وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد إيران



وفي معرض الإشارة إلى منظومة "باور 373" الصاروخية، أكد روحاني أنه في حال مقارنة هذه المنظومة الجديدة الخاصة بالدفاع الجوي مع نظيراتها الأجنبية، فهي أكثر قوة من منظومة "اس 300" وقريبة من مستوى "اس 400".