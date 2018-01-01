رحلات “السورية” إلى حلب قريباً بأسعار مخفضة

كشف مدير الشركة السورية للنقل والسياحة فايز منصورعن الانتهاء من أعمال تأهيل وإكساء وتجهيز فندق روز ماري في الدريكيش بطرطوس ليتم افتتاحه قريباً، مبيناً أن المشروع يأتي في إطار التدخل الإيجابي للوزارة في سوق السياحة السورية، وعملاً بتوجيهات وزير السياحة بشر يازجي لإعادة الألق لمنطقة الدريكيش لما كانت عليه سابقاً خاصة بعد فتح طريق الاتستراد من طرطوس باتجاه الدريكيش.





ولفت منصور إلى أن كلفة المشروع قدرت بـنحو 350 مليون ليرة، وهو بمستوى 3 نجوم، يتضمن 3 مطاعم مع حديقة وتراس صيفي ومساحات تجارية وعدد من الغرف الفندقية الجيدة، لافتاً إلى أنه تم تشغيل الفندق بشكل تجريبي بإطلالة جديدة وعصرية تواكب الفنادق العالمية، منوها باهتمام رئيس مجلس الوزراء بإنجاز أعمال التأهيل.





كما كشف مدير الشركة عن التوجه لتسيير رحلات عبر باصات الشركة من دمشق إلى محافظة حلب وبالعكس اعتبارا من الأسبوع القادم وذلك بأسعار مخفضة يتم العمل على دراستها، مع وجود حسومات لعناصر الجيش العربي السوري وذوي الشهداء.





وأشار منصور إلى أن البدء سيكون برحلة يومياً مع تحسين تجربة النقل خلال الفترة القادمة، منوها بأن رحلات الشركة مستمرة لنقل المواطنين إلى محافظة دير الزور لتسهيل عودة الأهالي إلى المحافظة وتقديم مختلف الدعم اللازم لهم من الشركة، بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى دير الزور.





وبين منصور أنه يتم العمل على تطوير وسائط النقل السياحي والجماعي لدى الشركة وذلك عبر دعمها بآليات جديدة، مؤكداً أن هناك دراسة لاستقدام آليات نقل حديثة لرفد الشركة بمزيد من الباصات.



