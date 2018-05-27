دقيقي: مخططات الولايات المتحدة هُزمت في سورية

أكّد المستشار الأعلى للقائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين دقيقي أن الولايات المتحدة لجأت إلى فرض الضغوط الاقتصادية بعد هزيمتها في سورية.

وقال دقيقي في كلمة القاها في مدينة كاشان وسط ايران اليوم: إن “الأمريكيين لجأوا مرة أخرى الى فرض الضغوط الاقتصادية بعد هزيمتهم وعجزهم بالحرب العسكرية في سورية” مشيراً إلى أن هزيمة الولايات المتحدة وفشل مخططاتها في سورية أكبر من هزيمتها في فيتنام.

واعتبر دقيقي أن إنشاء تنظيم (داعش) الإرهابي جاء بهدف الوقوف أمام “الصحوة الإسلامية” في دول المنطقة لأنها كانت تهز الحكومات الرجعية مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل على ابتزاز النظام السعودي مالياً.

ولعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في ظهور تنظيم (داعش) الإرهابي بينما ساهم النظام السعودي الوهابي في بلورة فكر هذا التنظيم ودعمه وتمويله على مدى السنوات الماضية بالاشتراك مع النظام التركي الذي جنى أرباحا طائلة من شرائه النفط المسروق من التنظيم الإرهابي.



سانا