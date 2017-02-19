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درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والجو صحو بشكل بشكل عام وبارد ليلاً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويكون باردا ليلا محذرة من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية وحدوث الضباب والصقيع في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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