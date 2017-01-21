درجات الحرارة تميل للانخفاض مع فرصة لهطل زخات مطر فوق مناطق متفرقة

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويحذر ليلاً من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب صباحاً في بعض المناطق الداخلية.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج دون تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة غداً.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والإثنين: