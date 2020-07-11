دراسة لتوسيع دوار المواساة والمجتهد والشامي

كشف المهندس ياسر بستوني مدير هندسة المرور والنقل أنه يوجد لدى مديرية هندسة المرور حلول مرورية للاختناقات المرورية ضمن مدينة دمشق وقد تمت دراستها وهي جاهزة للتنفيذ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ العديد من الحلول المرورية التي يمكن تنفيذها في الفترة الحالية، من إنشاء تجاويف الأرصفة وتوحيد اتجاهات بعض الشوارع وتعريضها وتوسيعها إلا أن الدراسات اللازمة تجري لبعض العقد المرورية وهي مكلفة، وبحاجة إلى إمكانيات غير متوفرة حالياً وسيتم العمل عليها عند رصد الموازنة اللازمة لها ومن هذه الدراسات دوار مشفى المواساة وتقاطع المجتهد ودوار الشامي وغيرها من العقد المرورية. ولكن تنفيذها يتطلب إنشاء الجسور والأنفاق وهي ذات تكلفة عالية. وفيما يتعلق بتقاطع الزاهرة وخطورته على المارة والسائقين بيّن أنه تم الكشف ميدانياً على الموقع وتم عرض الحلول اللازمة له في لجنة السير الفرعية.





وكان قرار اللجنة تجريب الحل المقترح عن طريق وضع حواجز (حاجز نيوجيرسي) و هو حاجز خرساني أو بلاستيكي يستخدم بشكل أساسي لفصل الطرق أو مسارات حركة المرور ويستخدم أيضاً في إعادة توجيه حركة المرور وحماية المشاة على الطريق السريع و لمنع خروج السيارات عن الطريق وخاصة في الطرق الوعرة والجبلية، وهو مصمم ليقلل من أخطار حوادث اصطدام السيارات العابرة في اتجاهين مختلفين لحين مراقبة الوضع والتأكد من الحالة المرورية بعد التجربة بالحواجز قبل اعتماد تنفيذها عن طريق إنشاء منصف توفيراً للجهود والتكلفة وتمت الإحالة إلى مديرية الصيانة للتنفيذ وفق مخططات تم إعدادها لدى مديرية هندسة المرور والنقل.



تشرين