خميس: تحسين وضع المدرسين لبناء تنمية تعليمية حقيقية

خصصت الحكومة ضمن برنامج عملها التتبعي الذي بدأته مؤخراً للاطلاع على نسبة تنفيذ خطط ومشاريع الوزارات بهدف تذليل أي تحديات أو معوقات اجتماعها بالأمس لعرض ما تم تنفيذه من خطة ومشروع وزارة التربية وما هو قيد التنفيذ حالياً ورؤيتها المستقبلية لهذا القطاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس. وتضمنت الرؤية للعام 2018 عدداً من المحاور تتعلق باستمرار العملية التربوية وتأمين متطلبات تطويرها من خلال تأمين الأطر التعليمية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين وتحفيز الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المدارس ومسح واقع المدارس وتوظيف وسائل الاتصال في خدمة العملية التعليمية.

وتعمل الوزارة في محور بناء القدرات وإعادة تأهيلها على تنمية الموارد البشرية في مجال المناهج المطورة حيث تم في هذا المجال إعداد 93 مدرباً مركزياً لتدريب المعلمين والمدرسين في مختلف الاختصاصات، كما تم تدريب 25500 مدرس ومعلم ومدرس مساعد على المناهج المطورة، إضافة إلى تدريب 915 موجهاً تربوياً لمدارس الحلقة الأولى وتدريب 965 موجهاً اختصاصياً. أما في مجال إعادة إعمار المدارس فبلغ مجموع المدارس المنفذة 406 مدارس في مختلف المحافظات كما يتم العمل على تطوير المناهج والاهتمام بقضيتي الهوية الوطنية والقيم الإنسانية ومتطلبات التنمية من خلال تنفيذ مناهج الدراسات الاجتماعية من الصفوف الأول والسادس والسابع والأول الثانوي. كما تم العمل على إيلاء الأهمية لتعليم الأطفال المتسربين أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس من خلال الاستفادة من فرص التعليم البديل و تطوير مناهج التعليم التقني والمهني وتوجيهها لتلبية احتياجات سوق العمل .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار بتطوير المناهج على كل المستويات وإيجاد آلية لترجمة الثوابت الوطنية من خلالها وإعادة ترميم المدارس. وأشار إلى أهمية تطوير العملية الامتحانية والاهتمام بالتعليم عبر الوسائل الإلكترونية وربط التعليم المهني بالقطاع الخاص لجهة التدريب .

أما وزير التربية هزوان الوز بين أن الوزارة تعمل على تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتوجيهها لتلبية احتياجات سوق العمل. وأوضح أنه تم إطلاق المنصة التربوية السورية تجريبياً وهي عبارة عن موقع الكتروني مخصص حالياً للدورات التعليمية لطلاب شهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية. وأوضح الوز أنه سيتم تعيين الدفعة الثانية من الناجحين في مسابقة التربية في شهر آب القادم بعد الانتهاء من دراسة احتياج مديريات التربية ومدى توفر الشواغر والاعتماد في المحافظات خاصة في المناطق التي تحررت مؤخراً من الإرهاب



الوطن