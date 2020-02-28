خطة لتأمين مياه الفيجة لأجزاء كبيرة من الغوطة الشرقية

كشف المدير الجديد لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها، سامر الهاشمي، أنه تم إلغاء تقنين المياه حالياً في دمشق والريف المجاور المغذى من نبع الفيجة وبردى وذلك بعد أن وصل تصريف وغزارة نبع الفيجة إلى 9 أمتار مكعبة في الثانية يومياً، الأمر الذي يخلق ارتياحاً كبيراً على صعيد تأمين المادة لمختلف المناطق.



و أعلن الهاشمي عن خطة مضمونها تزويد أجزاء كبيرة من الغوطة الشرقية من الفيجة وذلك حين فيضان نبع الفيجة، مؤكداً أنه لا يمكن تحديد توقيت زمني لتطبيق الخطة وخصوصاً أن الأمر مرده لتحسن النبع والغزارة والمناسيب.



ولفت الهاشمي إلى تأثير الهطولات المطرية والثلجية الجيدة للموسم الحالي الأمر الذي ينعكس على صعيد الغزارة ليصار إلى تأمين مياه نبع الفيجة للعاصمة دمشق بشكل كامل، إضافة إلى مصدر المياه في نبع بردى، مشيراً إلى إيقاف العمل حالياً بجميع الآبار الاحتياطية المحلية الموجودة بدمشق للتزويد بمياه الشرب لسكان العاصمة.



وأوضح الهاشمي أن كمية المياه التي تؤمن يومياً للعاصمة وريفها تصل إلى 700 ألف متر مكعب.



الوطن