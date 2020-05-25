خطة جامعة دمشق لاستقبال طلابها

استعداد لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بعد قرار عودة الدوام في 31 أيار الجاري, قامت جامعة دمشق بجملة من التحضيرات والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة الصحية للطلبة وتعويض الفاقد التعليمي لهم.



وأكد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب الدكتور صبحي البحري أن عملية التحضير والتجهيز لعودة الطلبة بدأت منذ أكثر من عشرة أيام , و تركت رئاسة الجامعة لكل كلية تحديد مواعيد المحاضرات بحسب طبيعة المحتوى المقدم ونسبة تواجد الطلاب في كل قاعة ضمن الالتزام بالسلامة الصحية واعتماد مبدأ المرونة في التعامل مع الوضع الحالي .



أما فيما يتعلق بالعملية التعليمية فقد تم تحديد مدة الفصل الدراسي الثاني شهران، بحيث يبدأ الدوام من الساعة التاسعة والنصف ويمتد حتى انتهاء المحاضرات في كل كلية وتعطى المحضرات بشكل مكثف مع التركيز على المعلومات الأساسية في المقرر وتخفيض مدة المحاضرة إلى نصف المدة المخصصة لها، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات بحيث لا يتعارض عدد الطلاب في المدرجات والقاعات مع قواعد السلامة والصحة إضافة إلى تجهيز المحاضرات الخاصة بالقسم النظري بشكل الكتروني في جميع الكليات وتوزيعها على الطلاب.



وأشار نائب رئيس الجامعة إلى ضرورة تعويض التدريب السريري لاحقا بالنسبة للكليات الطبية التي تجد صعوبة في تدريب طلابها بالمشافي، والتزام الكليات العلمية الأخرى مثل الهندسات والعلوم بالدوام والمخابر والتجارب مع بعض الاختصار دون أن يكون ذلك على حساب المادة العلمية، مشيراً إلى وضع برنامج لقاءات مكتبية بين الأساتذة والطلاب للإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم، كما طلب من الأساتذة وضع الأسئلة الامتحانية لكل مقرر بشكل موضوعي ومناسب لمضمون المادة العلمية المقدمة للطالب معتبرا أن مدة الشهرين كافية لتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالفصل الثاني.



وأضاف: بقيت الامتحانات على نظامها المعتاد من حيث الوقت، بتحديد ساعة أو ساعة ونصف للمادة المؤتمتة بحسب عدد الأسئلة، وثلاث ساعات للامتحان التقليدي، بينما تم تعديل التقويم الجامعي بحيث يبدأ الدوام لدى جميع الطلاب بتاريخ 31/5/2020 وتبدأ الامتحانات النظرية بتاريخ 15/8 لتنتهي بتاريخ 12/9 على أن يتم انتهاء إعلان النتائج الامتحانية لكافة مقررات الفصل الثاني بتاريخ 24/9/2020 ليبدأ بعدها بتاريخ 27/9 العام الدراسي الجديد2020/2021



وبين الدكتور البحري: أن استكمال امتحانات طلاب التعليم المفتوح هي أولوية في ظل عودة الدوام الجامعي، فهناك 4 أيام في كلية الآداب لبرنامج الترجمة وعدد من المواد في كلية الاقتصاد، برنامج المشروعات الصغيرة، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج الإعلام، والدراسات القانونية، حيث تستمر الامتحانات لمدة 8 أيام أو عشرة، بعد أن تم إزاحة البرنامج الامتحاني من الساعة 9 إلى الساعة 9 ونصف مراعاة لموضوع التجمع وعدم تأخر الطالب عن الامتحان.



أما بالنسبة للكليات العلمية والتطبيقية فسوف يبدأ الدوام الجامعي مباشرة بتاريخ 31/5 مع مراعاة أن تكون المحاضرة نصف الوقت، وطلب من الأساتذة تقديم الأمور الأساسية وعدم شرح الجوانب التي تحتاج إلى وقت طويل، وقد يكون هناك إعادة للمحاضرات في حال كان عدد الطلاب كبير في القاعات.



وتحدث البحري عن استمرار جميع الكليات والمؤسسات التعليمية في إغلاق الندوات والمطاعم حرصا على سلامة الطلاب.



وبخصوص الوحدة 20 في السكن الجامعي لمدينة الباسل الجامعية أكد البحري على وجود خطة لتعقيم هذه الوحدة فور مغادرة القاطنين فيها بالحجر الصحي، فمن المفترض إخلاؤها بعد أن يستكمل المتواجدون مدة 14 يوما وبعدها وخلال يومين فقط سيتم تعقيمها لإعادة الطلاب إليها. مطمئنا الطلبة لا خوف على عامهم الدراسي فلا تزال الأمور ضمن الحد الطبيعي حتى الآن.





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