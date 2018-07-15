خريجو «الاقتصاد المنزلي» يطالبون بفرص عمل في الجهات العامة!!

اشتكى عدد من خريجي الاقتصاد المنزلي على عدم إدراج اختصاصهم في مسابقات وزارة التربية التي أعلنت عنها في الوقت الذي تم الإعلان عن مسابقة لخريجي كلية التربية في الجامعات السورية والمعاهد التقنية (اقتصاد منزلي)، علماً أنه في عام 2012 وجه رئيس الحكومة وزارات الدولة ومؤسساتها بلحظ شهادة كلية التربية اختصاص اقتصاد منزلي في المسابقات المعلن عنها بغية تأمين فرص عمل لخريجي الكلية المذكورة.



ويضيف الخريجون إنهم درسوا الفرع المذكور لمدة 5 سنوات بعد المرحلة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية النسوية وفق خطة درسية متميزة، مشيرين إلى أنه من الضروري والمناسب تأمين فرص عمل لهم في جميع الوزارات والجهات العامة استناداً إلى قانون العمل الأساسي.بدوره أكد مصدر في تربية طرطوس ما جاء في شكوى الخريجين لعدم لحظ اختصاص الاقتصاد المنزلي في مسابقات الوزارة لجميع المحافظات حتى الآن.



وجواباً عن سؤالنا عن طبيعة عمل خريجي هذا الاختصاص وفيما إذا كان إدارياً أم تعليمياً أوضح أن الأمر لم يحدد بعد لكونه لم يتم استيعاب أي خريج حتى الآن.



والسؤال طالما تم إحداث هذا الاختصاص بناء على طلب عدد من الوزارات! وطالما أن رئيس مجلس الوزراء طلب لحظ شهاداتهم في المسابقات العامة التي يتم الإعلان عنها من هذه الوزارة أو تلك لماذا كل هذا التجاهل لخريجيه المؤهلين؟ سؤال نضعه برسم الحكومة.

الوطن