حشود للمواطنين الراغبين بالحصول على الليرة أمام فرع المصرف المركزي في طرطوس

شهدت المنطقة المحيطة بمقر مصرف سورية المركزي في طرطوس، ازدحاماً خانقاً سبب أزمة سير بسبب تجمع عدد من المواطنين أمام فرع المصرف للحصول الليرة السورية.



وقال مدير فرع المركزي في طرطوس أنه خلال اليومين الماضيين كان هناك ضغط على الفرع من المواطنين الراغبين بالحصول على ليرات سورية.



وأضاف المدير أنه رغم توضيح المصرف للمواطنين وجود قرار بوقف التداول بالليرة ولكنهم بقوا مصرين على طلبهم، ما اضطرنا إلى الاستعانة بالشرطة لفض التجمهر.



إلى ذلك، شهدت منطقة دوار الشرطة العسكرية في طرطوس ازدحام مشابه بسبب تجمع الناس أمام أحد محال الموبايلات لشراء تجهيزات بليرة واحدة فقط، وتكررت هذه الحالة أمام عدة محال أخرى.



وأطلقت عدة محال وعدد من التجار وحتى مطاعم، مبادرة “ليرتنا عزتنا” والتي تقوم على بيع سلعة معينة مقابل ليرة سورية واحدة فقط.