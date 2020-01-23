الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
طفل وعدد من الجرحى ضحية رصاص حرس الحدود التركي شمالي سورية
نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية
القائمة الكاملة لمكاتب الصرافة التي أغلقها المصرف المركزي
الاغتيال أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو القتل المُستَهدِف - ما الفرق؟
أهداف أنقرة ومخاوف أوروبا من إعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال سورية
الاحتلال التركي يشن حملة اعتقالات في تل أبيض ويتابع التغيير الديموغرافي في رأس العين
«الحربي» يكثف من استهدافه لإرهابيي ريف حلب الغربي
تدريبات روسية سورية مشتركة في طرطوس
الاحتلال التركي ينقل أكثر من 1000 شخص من عوائل مسلحي فصائله لتوطينهم في ريف الحسكة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

حشود للمواطنين الراغبين بالحصول على الليرة أمام فرع المصرف المركزي في طرطوس

شهدت المنطقة المحيطة بمقر مصرف سورية المركزي في طرطوس، ازدحاماً خانقاً سبب أزمة سير بسبب تجمع عدد من المواطنين أمام فرع المصرف للحصول الليرة السورية.

وقال مدير فرع المركزي في طرطوس أنه خلال اليومين الماضيين كان هناك ضغط على الفرع من المواطنين الراغبين بالحصول على ليرات سورية.

وأضاف المدير أنه رغم توضيح المصرف للمواطنين وجود قرار بوقف التداول بالليرة ولكنهم بقوا مصرين على طلبهم، ما اضطرنا إلى الاستعانة بالشرطة لفض التجمهر.

إلى ذلك، شهدت منطقة دوار الشرطة العسكرية في طرطوس ازدحام مشابه بسبب تجمع الناس أمام أحد محال الموبايلات لشراء تجهيزات بليرة واحدة فقط، وتكررت هذه الحالة أمام عدة محال أخرى.

وأطلقت عدة محال وعدد من التجار وحتى مطاعم، مبادرة “ليرتنا عزتنا” والتي تقوم على بيع سلعة معينة مقابل ليرة سورية واحدة فقط.