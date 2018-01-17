حسن وحسنة على خشبة المسرح القومي باللاذقية

من جديد يقف طاقم عمل مسرحية “حسن وحسنة” للمخرج فايز صبوح على خشبة المسرح القومي باللاذقية في عروض تستمر حتى الـ 19 من الشهر الحالي ضمن مهرجان مسرح الطفل 2018 بالمحافظة.





وتدور فكرة المسرحية التي أعدها الكاتب رشاد كوكش عن نص للكاتب الإنكليزي وليم شكسبير “ترويض الشرسة" حول الأمير حسن الذي ادعى أنه حطاب أمام الأميرة حسنة التي سبق أن رفضت عروض زواج من أمراء كثر بعد أن اشترطت عليهم حل ألغازها المعقدة لينجح في حل ألغازها والظفر بالزواج بها.





وأوضح صبوح مخرج المسرحية أن العمل يحض على حب العمل والأرض والتمسك بها وهي حاجة للسوريين مشيرا إلى أن مقولة العمل ورسالته تصلح للأطفال والكبار معا ولكل الناس إذ أنه “طالما كان هناك حب للعمل والأرض فإن الوطن والإنسان بخير”.





واعتبر الفنان نبيل مريش الذي أدى دور الملك الذي يعاني سوء تصرفات ابنته الأميرة ويتعاطف مع حسن إيمانا منه بقدرته على تحسين تصرفاتها أن العرض يحمل رسالة حب العمل والوطن وضرورة إخلاص الفرد في عمله وهي كأفكار يتلقاها الكبار والصغار على حد سواء ليكون العمل موجها إلى الأسرة بأكملها.





الديكور البسيط في العرض كان جزءا من الرواية والذي اعتمد عليه النص وخلاصته.. حيث اجتمع على خشبة المسرح قصر الملك وكوخ الحطاب في ثنائية من التضاد أبدع بها الفنان الأوغاريتي كما يصف نفسه نزار علي بدر.





أجواء الفرح التي أبداها الأطفال خلال العرض تعكس نجاح المسرحية التي أخذت طابعا كوميديا في نقل حكاية طالما شاهدوها في برامج الأطفال بشخصيات كرتونية لتنجح عبر ممثلين في إمتاع الأطفال وإثارة ضحكاتهم.



