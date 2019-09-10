حتى الخميس القادم.. استلام طلبات “المخترعين” الراغبين بالمشاركة في معرض “إعادة الإعمار”

دعت مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المخترعين الراغبين بالمشاركة في معرض إعادة الإعمار بدورته الخامسة إلى تقديم طلبات للمديرية حتى يوم الخميس القادم.



وأوضح مدير حماية الملكية بالوزارة، شفيق العزب، أنه تم تخصيص مساحة 100 متر مربع ضمن المعرض للمخترعين بما يتيح لهم الترويج لاختراعاتهم والتواصل المباشر مع الشركات ورجال الأعمال مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون صلة الوصل بين المخترعين والشركات ودعمهم من أجل تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع والاستفادة منها من قبل وزارات ومؤسسات الدولة.



ومن المقرر إقامة معرض إعادة الإعمار خلال الفترة بين الـ17 والـ21 من أيلول على أرض مدينة المعارض بدمشق، حسب ما جاء في وكالة سانا.



وكان 827 مبدعاً ومخترعاً شاركوا في معرض الباسل للإبداع والاختراع، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين.