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حالة الطقس 23/8/208

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وحارا وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية أما ليلا فيحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت مديرية الأرصاد إلى أن الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها يومي الجمعة والسبت والجو حار نسبيا وصحو بشكل عام وحار سديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

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