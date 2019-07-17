حالة الطقس 17/7/2019

يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حارا نسبيا بين الصحو والغائم جزئيا مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المنطقة الساحلية بدءا من ساعات الليل وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة تتحول إلى معتدلة مع هبات نشطة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والبحر متوسط ارتفاع الموج.



ويطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية والوسطى وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.