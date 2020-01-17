حالة الطقس 17/1/2020

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم ماطر أحيانا فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الهطلات غزيرة أحيانا وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية.



وتكون الرياح شرقية معتدلة تنشط أحيانا وخاصة في المنطقة الساحلية مع هبات تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا بالساعة وتضعف خلال ساعات بعد الظهر ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج على الساحل ومتوسط ارتفاع الموج في الداخل.



غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق أماكن متفرقة من البلاد تكون غزيرة فوق المناطق الساحلية والجنوبية خلال ساعات المساء والليل وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.