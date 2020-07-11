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حالة الطقس 10/7/2020

تميل درجات الحرارة للارتفاع في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.


غداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.