حالة الطقس ٢١/٨/٢٠٢٠

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها مع أمطار متفرقة في المناطق الساحلية وأجواء مائلة للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي /1-3/ درجات مئوية، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية.

يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها عند الهبة 60كم/سا مثيرة للغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم غد السبت تستمر درجات الحرارة بالانخفاض ويكون الجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية.