حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة فى المحافظات حتى صباح اليوم.



وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى رنكوس -تلفيتا-حوش عرب-الدريج-عين الصياب في منطقة التل غير سالكة بسبب تراكم الثلوج كذلك في منطقة الزبداني جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة ونواحيها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي منطقة قطنا جميع الطرق سالكة بصعوبة عدا طريق دربل-عرنة وطريق خربة السودا-عين الشعرا-دربل وطريق دربل-بقعسم-قلعة جندل جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج كذلك طرق منطقة يبرود سالكة بصعوبة عدا طريقي يبرود عسال الورد-الجبة ويبرود-رأس المعرة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة اللاذقية منطقة جبلة طريق حمام القراحلة-خرايب سالم وطريق الدالية-أبو قبيس وطريق الدالية -بطموش وطريق بيت ياشوط المنيزلة جمعيها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



وفي منطقة الحفة طريق صلنفة محطة البث وطريق صلنفة الغاب سالكان بصعوبة بسبب تشكل الجليد.



وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال-الغاب-صلنفة -القرداحة- والقرير-البلاط-عنانيب وطريق مركية-مقامات بنى هاشم وطريق القرندح-الغاب غير سالكة نتيجة تراكم الثلوج وتشكل الجليد.



وفي محافظة طرطوس كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية سبه والطرق المؤدية إلى منطقة القدموس ونواحيها جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.



في محافظة حماة جميع الطرق سالكة عدا طريق جورين-صلنفة وطريق جوبة برغال-شطحة وطريق عين الكروم-القرندح فى منطقة الغاب غيرسالكة بسبب تراكم الثلوج.



وفي محافظة السويداء كل الطرق الموءدية لناحية المشنف وطريق-ظهر الجبل -سالي وطريق السويداء -الكفر-صلخد جميعها غير سالكة بسبب تشكل الجليد والطرق المؤدية لمنطقة صلخد وطريق شهبانمرة-أم ضبيب-تيما وطريق شقا -دوما-عراجي جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد اما فى محافظة القنيطرة فكل الطرق سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.



ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث موضحة أن ارقام الاستعلام عن حالة الطرق هي5411365 و5422703.