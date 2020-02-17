حلب «مدينة آمنة»
الاحتلال التركي يواصل اعتداءاته على قرى الشمال.. ويستهدف آليات روسية!
لأول مرة منذ 7 سنوات.. الجيش يؤمن مدينة حلب بالكامل
إفشال محاولة اعتداء بـ5 طائرات مسيّرة على مصفاة حمص
الجيش يسقط عدد من الطائرات المسيرة كانت تحاول استهداف مصفاة حمص
الجيش يحرر حي الراشدين .. المصدر الأول لقذائف الموت على حلب
حميميم: الدفاع التركية تزود أنقرة بمعلومات خاطئة حول قصف تركيا لمواقع الجيش السوري
الجيش يحرر مساحة ١٣٣٠ كلم٢ في ريفي حلب وادلب
“رمال متحركة” في البادية السورية تستعد لابتلاع الوجود الأمريكي…
المقداد: بعد إنجازات الجيش الأخيرة .. دخلنا في مرحلة عسكرية جديدة
الجيش يطهر “معارة النعسان” مشرفا بالنار على قاعد “تفتناز” شمال إدلب
رحلة الألف إلى النون: نص أدبي صوفي لنبيل صالح
الجيش يحرر قريتي أورم الكبرى وكفرناها ويواصل عملياته بريف حلب الجنوبي الغربي
صواريخ أرض - جو بأيدي المسلحين: تركيا تتحسّب لما بعد «M5»
انتاج الغاز بدأ يعود الى مستوياته الطبيعية والأمور تسير نحو الانفراج
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

جندي سوري يلتقي بذويه بعد فراق سنوات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصورا يظهر جنديا في الجيش السوري وهو يلتقي بأهله في بلدة أورم الكبرى بريف حلب لأول مرة منذ عدة سنوات بعد تحرير البلدة.


ويبدو في الفيديو الجندي ورفاقه وهم يدخلون منزل عائلته حيث تعالت صيحات الفرح والزغاريد، وأطلق البعض النار في الهواء تعبيرا عن سعادتهم باللقاء.


وتمكن الجيش من تحرير بلدة أورم الكبرى غربي الطريق الدولي حلب دمشق الاستراتيجية بشكل كامل.


وذكرت مصادر مطلعة أن البلدة تكتسب أهميتها كونها حلقة هامة جدا في سلسلة تأمين الطريق الدولي، باعتبارها تقع على طريق حلب دمشق القديم.

 


المصدر: وكالات