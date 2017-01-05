جمعية نقاد السينما في نيويورك: «لا لا لاند» أفضل فيلم

واصل فيلم «لا لا لاند» (بطولة رايان غوسلينغ وإيما ستون وجون ليدجند وروزماري ديويت) هيمنته على فئة أفضل فيلم في موسم الجوائز السينمائية الحالي بفوزه أمس الثلاثاء بالجائزة الكبرى في حفل توزيع «جوائز جمعية نقاد السينما في نيويورك». وتدور أحداث الفيلم الموسيقي الذي أخرجه داميان تشازيل حول قصة حب بين ممثلة صاعدة وعازف موسيقى جاز في نيويورك، ويعد من الأفلام الأوفر حظاً للفوز بجوائز أوسكار هذا العام.



حسب وكالة «رويترز»، منحت الجمعية الممثل كيسي أفليك جائزة «أفضل ممثل» عن فيلم «مانشستر باي ذا سي» الذي أدى فيه دور رجل يصبح وصياً على ابن أخيه المراهق بعد وفاة شقيقه. وحصلت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير على جائزة «أفضل ممثلة» عن دورها في فيلمي «إل» وthings to come. وقالت: «أشعر وكأنني أنجبت توأماً. إنه شعور رائع... وأعتقد أن الفيلمين يتحدثان بصدق شديد عن ظروف النساء بطريقة معاصرة للغاية». من جهتها، فازت الممثلة ميشيل وليامز بجائزة «أفضل ممثلة في دور مساعد» عن دوريها في فيلمي «مانشستر باي ذا سي» وcertain women. وحصد فيلم moonlight جوائز عدة، من بينها «أفضل ممثل في دور مساعد» و«أفضل مخرج» و«أفضل تصوير». يروي الفيلم قصة شاب أسود ينشأ في ظروف قاسية في مدينة ميامي الأميركية. يذكر أنّ «جمعية نقاد السينما في نيويورك» تأسست عام 1935، وهي إحدى أقدم جمعيات النقاد في الولايات المتحدة، فيما تعتبر جوائزها مؤشراً للفوز بالأوسكار.

المصدر: الأخبار