جمعة : لا توجد جريمة قتل أو سرقة في دمشق غير مكتشفة وقصص الخطف وهمية بهدف جمع «اللايكات»

كشف قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة عن وصول الشرطة مع الجهات القضائية المختصة إلى صيغة قانونية واضحة للتعامل مع الاعترافات الكيدية التي يدلي بها البعض من متعاطي المخدرات، ممن يتم القبض عليهم، ويأتون على ذكر أسماء مواطنين لا علاقة لهم في الحقيقة بموضوع التعاطي أو الاتجار بها، حيث يتم اتخاذ إجراءات محددة قبل أن يتم تعميم اسم أي شخص أو إصدار مذكرة بحقه، بحيث لا يتم إحضار أي شخص قبل إثبات علاقته بالموضوع وصحة الاعتراف الذي أدلى به الشخص المقبوض عليه.



جاء ذلك في معرض رده على مداخلة عضو مجلس محافظة دمشق عمار كلعو الذي أكد فيه أن البعض ممن يتم إلقاء القبض عليهم في قضايا المخدرات يعترفون على أشخاص لا علاقة لهم بذلك لأسباب كيدية ولتصفية حسابات معينة، حيث يتم تنظيم فيش لكل شخص يتم إحضاره للتحقيق ولو أثبت التحقيق براءته، ويصبح لهذا الشخص «فيش» في الأمن الجنائي وفرع المخدرات مما يسيء إلى سمعته الشخصية ولعائلته.



وأكد قائد الشرطة أنه يمكن لأي مواطن تم تنظيم فيش بحقه أن يتقدم بطلب لإزالة هذا الفيش ويجاب طلبه إذا كان كلامه صحيحاً.



وأكد جمعة عدم وجود جريمة قتل أو سرقة أو تحرش في دمشق غير مكتشفة، حيث تقوم الوحدات الشرطية بوضع يدها على المجرمين في كل جريمة تحدث بعد ساعات قليلة من حدوثها، أما بخصوص إشاعات وجود حالات خطف في مدينة دمشق فأكد أن دمشق لم تشهد أي حالة خطف منذ سنوات طويلة، وكل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحاً، معتبراً أن الهدف منه جمع «اللايكات» ومثال على ذلك الإشاعة عن السيدة العاملة في مياه عين الفيجة، وتابع: نحن مسؤولون عما نقوله.



محمود الصالح