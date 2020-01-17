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جدول تنقلات للضباط شمل قادة شرطة ورؤساء أفرع..

أصدرت وزارة الداخلية أصدرت يوم أمس جدولاً لتنقلات بعض ضباط الشرطة من كافة الرتب شمل رؤساء فروع و أقسام عدة.
وبحسب ماجاء في الجدول فقد شملت التنقلات تثبيت اللواء علي محمد مديرا لإدارة القوى البشرية بعد أن كان مكلفاً بإدارتها، ونقل اللواء محمد الفاعوري من إدارة التفتيش إلى قائد شرطة حمص، واللواء من نزار حسن من قيادة شرطة دير الزور إلى قائد شرطة ريف دمشق، إضافة إلى نقل العميد ياسر فاعور من فرع التحقيق في إدارة الأمن الجنائي إلى معاون مدير مشفى الشرطة بحرستا، والعميد حسن العزالدين من فرع البحث في إدارة الأمن الجنائي إلى رئيس فرع التحقيق في إدارة الأمن الجنائي.

وتم نقل العميد أمجد داوود من فرع الإشارة في قيادة شرطة درعا، إلى رئيس فرع التوجيه المعنوي في قيادة شرطة السويداء.

كما شمل القرار نقل العقيد لؤي الشاليش من إدارة التنظيم والإدارة، فرع التنظيم والتخطيط، إلى رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي، ونقل العقيد محمد بكر من فرع مكافحة جرائم المعلوماتية إلى رئيس قسم شرطة مراكز انطلاق الشمال في قيادة شرطة محافظة دمشق.