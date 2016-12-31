جثث لا زالت مرمية في الشوارع منذ أسبوعين في أحياء حلب المحررة

لا تزال هناك بعض الجثث مرمية في شوارع أحياء حلب المحررة التي خرج منها المسلحون قبل نحو اسبوعين .



وقال سكان من المناطق هناك أنهم رأوا جثثا لاشخاص تأكلها القطط والقوارض ، على مرأى من اللجان الشعبية ، والذين يرون مشكلة في أن تأكلها القوارض .



وتتعرض الجثث للتعفن واللامبالاة في المناطق التي دخلت إليها اللجان الشعبية خاصة ، بينما لا ترى هذه المناظر في المناطق التي دخل إليها الجيش العربي السوري أو القوى الأمنية في الأحياء الشرقية .



واستنجد أحد السكان في حي الفردوس بحلب أنه “ يوجد جثتين في اخر شارع المستودعات جانب الحديقة المثلثة منذ اكثر من اسبوع يرجى من حضرتكم متابعة الموضوع مع الهلال الاحمر ولكم جزيل الشكر “



وكتب الطبيب الشرعي بحلب الدكتور زاهر حجو على صفحته الشخصية مخاطبا “ المعفشين “ “ بشوارع الاحياء الشرقية لي عفشتوها في جثث لبشر ماتوا ،وهالجثث مرمية بالشوارع وعم تنهش فيها وتاكلها القوارض والكلاب (وانتوا اصغر قدر) متل ما انتوا نهشتوا البيوت والاملاك ،بتمنى ممنكم تعفشوا هالجثث ،وتجيبوها لتندفن ،ويمكن تلاقوا مع جثث هالمساكين شوية مصاري ،اذا ماكان رفقاتكم سبقوكم وعفشوها …”



وتابع الدكتور حجو “ بالمناسبة ومن نعم الله :انو نحن بفصل الشتاء ،ولو كنا بفصل الصيف ،وبسبب هالجثث كان صار بحلب وباء الطاعون لي كان ممكن يقتل لي ضل عايش فيها ،بكفينا وباء الفساد وطاعون التعفيش”.

المصدر: الخبر