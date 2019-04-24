الشَّاعرة ليندا إبراهيم:



وكانَتْ لدى البَدءِ، نرجسةٌ فوق غمرٍ كثيفٍ

يرافقها الرَّبُّ في غيمةٍ من هَيُولى...

السَّلامُ عليها... ومنها السَّلامْ

على عِتْقِها عشقِها روحِها...

وفينيقِها إذْ يُكَحِّلُ عينَ الغَمَامْ

سَلامٌ عليها... ومنها السَّلامْ

**

و"جابالا"... زهرة الرَّبِّ المتفتِّحةُ وسطَ العماء

"جابالا"... إكسيرُ الجمالِ وسرُّ الأبَدْ...

"جابالا"... ياقوتةُ التَّاجِ ورُمَّانةُ المَعْبَدْ...

"جابالا"... عينٌ على الله، وعينٌ على الوطن

"جابالا"...ابنةُ الإله... وجُبَّ الإله... وقلبُ الإله..

"جابالا"... أيقونةُ القلبِ... وسريرُ الألوهة مُطَرَّزاً بزُرقَةِ الأبد...

"جابالا"... يا وشماً على صدرِ حبيبي

***

و"جابالا"...

بَنَتْ المَعْبَدَ، والقلاعَ، والأسوارَ، وأعلنَتْ قيامةَ الزَّمان...

تاجُها دمعُ بحَّارةٍ قديمٌ، وصولجانُها زبَدُ اليَمِّ...

على مسرحِها كانَتْ أوَّلُ رقصةٍ لكاهِنِ السَّماء...

تعمَّدَ فيها "أدونيس"...

فانبثَقَتْ "شقائقُ النعمان"

تُضَرِّجُ قميصَ حبيبي...

***

"جابالا"...

أسنِدِي رأسَكِ الشَّتويَّ على صَدري...

وخذي بعض روحي،

أنا روحٌ تطَّوَّفُ على وجهكِ العاشِقِ،

كوجْهِ حبيبي...

السَّلامُ عليهِ...

ومنهُ السَّلامْ

................

"جابالا": الاسم السِّريانيُّ القديم لمدينة "جبلة" السورية الحالية حسب معظم المصادر التاريخية

ألقيت اليوم في ثقافي جبلة

24 نيسان 2019



