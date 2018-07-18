جائزة بوكر "تمنح لرواية المريض الإنكليزي

خلال حفل أقيم في قصر باكنغهام في لندن ، تم إعلان جائزة " بوكر الذهبية "بفوز رواية «المريض الإنجليزي» بجائزة أفضل عمل أدبي خلال 50 عاما (عمر الجائزة) .‏وأعطيت الجائزة للكاتب الكندي ، مايكل أونداتجي، الذي كشف عن سبب فوزه بهذه الجائزة الأدبية العريقة لأفضل رواية على مدى 50 عاما الأخيرة ، وهو ما يتوافق مع عمر جائزة بوكر نفسها .

ويشير أونداتجي إنه لم يتصور ولو لمجرد ثانية واحدة ، أن تفوز روايته بهذه الجائزة ، ويؤكد إلى أن الفضل في فوز روايته يعود للمخرج ، أنتوني مينجيلا ، الذي أبدع في تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي رائع ، دفع القراء في العالم إلى التصويت لصالح الرواية.وقد ترشحت إلى جانب «المريض الإنجليزي» 4 روايات هن: «في دولة حرة» للكاتب فيديادر سوراجبراساد نيبول، «القمر النمر» للكاتبة بينيلوب ليفلي، «صالة الذئب» لهيلاري مانتل، «لينكولن في باردو» لجورج سوندرز



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